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تعرف على أسباب تساقط الشعر في الشتاء.. وعلاقته بفيتامين «D»

تعرف على أسباب تساقط الشعر في الشتاء.. وعلاقته بفيتامين «D»
اعشاب طبية لتساقط الشعر
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو البعض من مشاكل تساقط الشعر لا سيما خلال فصل الشتاء، مع تدني الحرارة، وعدم التعرض الشمس في كثير الأحيان.

ويؤكد الخبراء ان هناك أسبابا لتساقط الشعر، منها الجينات الوراثية، والعوامل الخارجية ومنها، “الإجهاد، عدم التوازن الهرموني، ونقص الفيتامينات”.

وتعتبر الفيتامينات على وجه الخصوص أساسية للحفاظ على الصحة العامة للجسم، مع عدم استثناء صحة الشعر.
وعلى سبيل المثال، فإن فيتامين “د” مهم بشكل خاص لنمو الشعر الصحي، لأن كل بصيلة شعر تحتوي على مستقبلات فيتامين “د”.

يعد نقص فيتامين “د” أحد أكثر أوجه القصور شيوعا، وسببا رئيسيا لتساقط الشعر عند الرجال والنساء، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل، وفقا لصحيفة “ميرور”.

لكن خبراء الشعر والصحة يؤكدون أن اتباع نظام غذائي جيد، وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في معالجة أي مشاكل تساقط الشعر الناتجة عن نقص فيتامين “د”.

ويعتقد الخبراء، أن 30 دقيقة فقط من ضوء الشمس في منتصف النهار يوميا أو 10 ميكروغرامات من فيتامين “د” تساعد في بناء مناعتنا وتقوية عظامنا والحفاظ على صحة شعرنا.

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