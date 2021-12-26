أبكت مواقع التواصل.. أمنية طفلة سورية وشقيقاتها في 2022

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة سورية ، وذلك بسبب حديثها عن أمنيتها في العام المقبل 2022 .

وبحسب ما تم تداوله فإن الطفلة السورية ” شهد” ، وهي نازحة في الشمال السوري تمنت أن تحظى خلال العام الجديد 2022 بخيمة لها.

وذلك بعدما ألحقت الأمطار أضرارًا بخيمتها، لتثير أمنيتها ردود أفعال غلب عليها الحزن على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنحدر الطفلة من ريف إدلب الشمالي، والتي تبلغ من العمر 10 أعوام.

وظهرت الطفلة وهي تُغطي جسدها مع إخوتها ببطانية من شدة البرد، وأنها تتمنى الحصول على خيمة.

وأبدى مغردون على موقع تويتر تعاطفًا كبيرًا مع الطفلة شهد، وأقرانها من الأطفال السوريين اللاجئين والنازحين، الذين يعانون مع عائلاتهم خلال فصل الشتاء.