الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبكت مواقع التواصل.. أمنية طفلة سورية وشقيقاتها في 2022

أبكت مواقع التواصل.. أمنية طفلة سورية وشقيقاتها في 2022
0

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي،  لطفلة سورية ، وذلك بسبب حديثها عن أمنيتها في العام المقبل 2022 .

وبحسب ما تم تداوله فإن الطفلة السورية ” شهد” ، وهي نازحة في الشمال السوري تمنت أن تحظى خلال العام الجديد 2022 بخيمة لها.

وذلك  بعدما ألحقت الأمطار أضرارًا بخيمتها، لتثير أمنيتها ردود أفعال غلب عليها الحزن على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنحدر الطفلة من ريف إدلب الشمالي، والتي تبلغ من العمر 10 أعوام.

وظهرت الطفلة وهي تُغطي جسدها مع إخوتها ببطانية من شدة البرد، وأنها تتمنى الحصول على خيمة.

وأبدى مغردون على موقع تويتر تعاطفًا كبيرًا مع الطفلة شهد، وأقرانها من الأطفال السوريين اللاجئين والنازحين، الذين يعانون مع عائلاتهم خلال فصل الشتاء.

مواد ذات صلة

لليوم الثاني على التوالي.. دهس طفل سوري في حادث مروع (فيديو متداول)

لليوم الثاني على التوالي.. دهس طفل سوري في حادث مروع (فيديو متداول)

«مكالمة مُبكية».. طفلة يمنية لوالدها قبل أن يعدمه الحوثيون: «توحشنا كلنا»

«مكالمة مُبكية».. طفلة يمنية لوالدها قبل أن يعدمه الحوثيون: «توحشنا كلنا»

توجيه عاجل من «أمين الرياض» بشأن حادثة «طفلة الواشلة» ضحية الكلاب الضالة

توجيه عاجل من «أمين الرياض» بشأن حادثة «طفلة الواشلة» ضحية الكلاب الضالة

أم وابنتها تُنجبان في نفس اللحظة

أم وابنتها تُنجبان في نفس اللحظة

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    أبوعمرشيحان

    ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم أنبتهم نباتا حسنا