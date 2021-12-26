الرياض_اليوم .. أمطار غزيرة والتقاء شعيب النخيلة مع محرقة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل المغردون عبر وسم ” #الرياض_اليوم “، بتداول العديد من المقاطع التي توثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من أحياء ومدن منطقة الرياض.

ونشر وليد سليمان الحقيل الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الأحد، عبر وسم ” #الرياض_اليوم “، مقاطع فيديو وثق من خلالها التقاء شعيب النخيلة مع شعيب محرقة شمال الرياض بمسافة 70 كم تقريبا.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان, عسير, الباحة ومكة المكرمة.