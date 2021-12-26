ماذا قال سفير المملكة في لبنان عن أحفاد أبو لؤلؤة المجوسي وآيات الشيطان

تواصل- فريق التحرير

وصف سفير المملكة في لبنان السفير وليد بخاري أتباع إيران ومواليهم بأحفاد أبي لؤلؤة الموسي وآيات الشيطان.

وكتب معالي السفير على حسابه في تويتر : أَحْفَادُ مُلُوكِ حَميرٍ وَأَقْيالُ اليمنِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ وَكَهْلان لاَ يَصْبِرونُ على ضَيْمِ أحْفَادِ أبُو لُؤْلُؤَةَ المَجُوسِيِّ وَآياتَ الشَّيْطانِ”.

كما سخر أيضا السفير وليد بخاري في تدوينة سابقة على حسابه في تويتر من الحوثيين وزعيمهم قائلا :” مِنْ أبرهة الحبشي إلى عبدالملك الحوثي ..كِلاَهُمَا انْطَلقَا مِنْ اليمن لتهديد بيت الله الحرام وكِلاَهُمَا رُجِمَا من السَّماء”.