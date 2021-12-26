الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماذا قال سفير المملكة في لبنان عن أحفاد أبو لؤلؤة المجوسي وآيات الشيطان

ماذا قال سفير المملكة في لبنان عن أحفاد أبو لؤلؤة المجوسي وآيات الشيطان
ماذا قال سفير المملكة في لبنان عن أحفاد أبو لؤلؤة المجوسي وآيات الشيطان
0

تواصل- فريق التحرير

وصف سفير المملكة في لبنان السفير وليد بخاري أتباع إيران ومواليهم بأحفاد أبي لؤلؤة الموسي وآيات الشيطان.

وكتب معالي السفير على حسابه في تويتر : أَحْفَادُ مُلُوكِ حَميرٍ وَأَقْيالُ اليمنِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ وَكَهْلان لاَ يَصْبِرونُ على ضَيْمِ أحْفَادِ أبُو لُؤْلُؤَةَ المَجُوسِيِّ وَآياتَ الشَّيْطانِ”.

كما سخر أيضا السفير وليد بخاري في تدوينة سابقة على حسابه في تويتر من الحوثيين وزعيمهم  قائلا  :” مِنْ أبرهة الحبشي إلى  عبدالملك الحوثي ..كِلاَهُمَا انْطَلقَا مِنْ اليمن لتهديد بيت الله الحرام وكِلاَهُمَا  رُجِمَا من السَّماء”.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>