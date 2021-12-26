النيابة: هذه الممارسات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. السجن وغرامة 5 ملايين ريال

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن والغرامة.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدة السجن تصل لـ (٧) سنوات وغرامة تصل (٥)ملايين ريال.

وأكدت النيابة أن هذه الممارسات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم(١)تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ.