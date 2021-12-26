بعد أن فضحهم التحالف.. حزب الشيطان يتصدر الترند بالمملكة

تواصل- فريق التحرير

تصدر وسم #حزب_الشيطان في المملكة بعد أن قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بفضح مليشيات حزب الله اللبناني وما تقوم به من دور تخريبي في اليمن.

وعلق رواد واقع التواصل بعبارات ساخرة بعد فضح مليشيا حزب الله، حيث كتب أحد المغردين :” زميرة تعال لليمن بما أنك اعتبرت الجهاد ضدنا أعظم جهاد وترى ذلك جهاد إذا فيك خير بدل شعاراتك خلف الشاشة.. والآن الحوثي أصبح بلا محرم بعد هلاك إيرلو ومكانه شاغر.. تعال خلنا نشوف عنترياتك”.

وعلق آخر :” حسن نصرالله يصاب بالهذيان وعدم التركيز بعدما شاهد ما فعله صقور الجو بسفير ايران حسن إيرلو وشاهد جثث كلابه المتقطعة الذين أرسلهم كخبراء من حزب الشيطان للتخطيط للفأر عبدالملك الحوثي المختبئ بجحور الجبال”.

كما سخر أحد المغردين قائلا :” يجهزون الصواريخ والمسيرات لاستهداف مكة .. ويصلون لشعار حزب الشيطان اللبناني”.

يأتي هذا عقب ما قام به تحالف دعم الشرعية من كشف مخططات مليشيا حزب الله اللبناني وما تقوم به بعض عناصرها من دور تخريبي .