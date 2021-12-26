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نجل «حسن إيرلو» يكشف مفاجأة عن اغتياله بصنعاء

نجل «حسن إيرلو» يكشف مفاجأة عن اغتياله بصنعاء
نجل «حسن إيرلو» يكشف مفاجأة عن اغتياله بصنعاء
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تواصل- فريق التحرير

لا يزال الكثير من الأسرار تتكشف حول عملية اغتيال سفير إيران  في صنعاء ” حسن إيرلو”، الذي تسبب اغتياله في صدمة داخل صفوف نظام الملالي بطهران.

وسائل إعلام يمنية نقلت عن نجل إيرلو :” أن والده كان يعتبر عمله في اليمن مقدمة لظهور الإمام المهدي”.

وذكرت أيضا عن نجل حسن إيرلو أن قاسم سليماني- الذي اغتيل في بغداد في يناير 2020-  توقع مقتل أبي في اليمن”، بحسب قوله.

يذكر أن إيرلو هو نفسه الجنرال المجهول عبدالرضا شهلائي، الذي عمل في اليمن، وهو مطلوب للتحالف العربي بقيادة المملكة، وللولايات المتحدة.

وكان إيرلو الملقب بقاسم سليماني اليمن قد أصيب بجروح بالغة في صنعاء، في إشارة إلى أنه تعرض لهجوم.

كما أكدت ابنة إيرلو في تصريحات سابقة مقتل والدها في اليمن، ووصفته بأنه يشبه مقتل قاسم سليماني، والإيرانيون أنفسهم يعترفون بأنه جنرال في الحرس الثوري.

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