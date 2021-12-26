الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن
0

تواصل – فريق التحرير:

عرضت قيادة التحالف، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، حيث أظهر الفيديو قيادي من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.

ويؤكد الفيديو تبعية المليشيا الحوثية للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله الإرهابي.

ويقول الإرهابي خلال الفيديو: “القطاع العسكري بالحديدة مهم كثيرًا، والبحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم”.

وأضاف القيادي بحزب الله الإرهابي: “حسن نصرالله قال أمس أنه بيتمنى يجاهد باليمن، مشروعنا أكبر من الخلافات التي بينكم، نحن تركنا كل شيء خلفنا وأتينا لنقف معكم”.

وتابع: “الحرب السورية سوف تنتهي قريبًا، والمجاهدين أغلبهم سوف يأتون لليمن، نريد حشد كبير من المجاهدين، ونريد أيضًا ترتيب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة”.

مواد ذات صلة

مفاجأة.. متحدث التحالف يكشف عن دور “حسن إيرلو” في اليمن

مفاجأة.. متحدث التحالف يكشف عن دور “حسن إيرلو” في اليمن

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>