بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

عرضت قيادة التحالف، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، حيث أظهر الفيديو قيادي من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.

ويؤكد الفيديو تبعية المليشيا الحوثية للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله الإرهابي.

ويقول الإرهابي خلال الفيديو: “القطاع العسكري بالحديدة مهم كثيرًا، والبحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم”.

وأضاف القيادي بحزب الله الإرهابي: “حسن نصرالله قال أمس أنه بيتمنى يجاهد باليمن، مشروعنا أكبر من الخلافات التي بينكم، نحن تركنا كل شيء خلفنا وأتينا لنقف معكم”.

وتابع: “الحرب السورية سوف تنتهي قريبًا، والمجاهدين أغلبهم سوف يأتون لليمن، نريد حشد كبير من المجاهدين، ونريد أيضًا ترتيب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة”.