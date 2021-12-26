الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. أمير المدينة يزور خطاط المصحف في منزله.. ماذا قال له؟

بالفيديو.. أمير المدينة يزور خطاط المصحف في منزله.. ماذا قال له؟
0

تواصل – فريق التحرير:

زار أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، خطاط المصحف الشيخ عثمان طه في منزله، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية قبل أيام تقديرًا لجهوده.

وتوجه سمو الأمير خلال زيارته لخطاط مصاحف المدينة في منزله، بالتهنئة والتبريكات والشكر والتقدير على كل ما قدمه، قائلًا: «مبروك مبروك تستاهل.. فخورين بهذا الجهد.. الحقيقة نحن كسعوديين نفحر بك.. سبحان الله رد الفعل التلقائي لجميع من تحدث معي في هذا الأمر في سعادة غامرة.. انت تستاهل لأنك علمت أجيال والكثير تتلمذ على يديك.. وهذه حقك، والجميع سعيد.. الله يوفقك ويطول عمرك ويجزيك الخير”، ليرد طه أنا في التسعين.. فيقول الأمير: “لا لا أنت شباب ما شاء الله عليك”.

وأضاف أمير المدينة: «اعتبرني من أبناء المدينة المنورة أمثلهم في نقل سعادتهم بقرار منحكم الجنسية».

وأكد أمير المدينة، أن خادم القرآن أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينات الميلادية حيث خطّ بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.
من جهته، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة على اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعبًا بالقرآن الكريم وأهله، مؤكداً أن زيارة سمو أمير المدينة المنورة له، جاءت تجسيدًا للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

مواد ذات صلة

«السديس» يحتفي بمنح خطاط المصحف «عثمان طه» الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

«السديس» يحتفي بمنح خطاط المصحف «عثمان طه» الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

ماذا قال خطاط مصاحف المدينة “عثمان طه” بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

ماذا قال خطاط مصاحف المدينة “عثمان طه” بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة «عثمان طه»

أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة «عثمان طه»

أمير المدينة يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز دور أئمة المسجد النبوي 

أمير المدينة يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز دور أئمة المسجد النبوي 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة