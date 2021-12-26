بالفيديو.. أمير المدينة يزور خطاط المصحف في منزله.. ماذا قال له؟

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زار أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، خطاط المصحف الشيخ عثمان طه في منزله، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية قبل أيام تقديرًا لجهوده.

وتوجه سمو الأمير خلال زيارته لخطاط مصاحف المدينة في منزله، بالتهنئة والتبريكات والشكر والتقدير على كل ما قدمه، قائلًا: «مبروك مبروك تستاهل.. فخورين بهذا الجهد.. الحقيقة نحن كسعوديين نفحر بك.. سبحان الله رد الفعل التلقائي لجميع من تحدث معي في هذا الأمر في سعادة غامرة.. انت تستاهل لأنك علمت أجيال والكثير تتلمذ على يديك.. وهذه حقك، والجميع سعيد.. الله يوفقك ويطول عمرك ويجزيك الخير”، ليرد طه أنا في التسعين.. فيقول الأمير: “لا لا أنت شباب ما شاء الله عليك”.

وأضاف أمير المدينة: «اعتبرني من أبناء المدينة المنورة أمثلهم في نقل سعادتهم بقرار منحكم الجنسية».

وأكد أمير المدينة، أن خادم القرآن أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينات الميلادية حيث خطّ بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

من جهته، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة على اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعبًا بالقرآن الكريم وأهله، مؤكداً أن زيارة سمو أمير المدينة المنورة له، جاءت تجسيدًا للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.