مفاجأة.. متحدث التحالف يكشف عن دور “حسن إيرلو” في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي، عن دور سفير إيران لدى الحوثيين “حسن إيرلو” في اليمن، الذي أعلنت طهران قبل أيام مصرعه.

وأوضح العميد “المالكي”، أن حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب، كما استعرض صورًا لتورط عناصر إيرانية في استخدام مطار صنعاء الدولي عسكريًا، مؤكداً أن إيران تعمل على تغذية الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

وأكد أن الميليشيا الحوثية مستمرة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، مشيراً إلى أن التحالف يملك قدرة الرد على العبث الحوثي ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة.

وأضاف المالكي، أن التحالف يقدم كافة التصاريح للمواد الإغاثية والمشتقات النفطية للحديدة.