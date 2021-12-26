الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف تدعم جميع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن العمليات العسكرية في اليمن تهدف لإعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية.

وأشار متحدث التحالف، إلى أن دول في المنطقة عانت من التدخلات الإيرانية عبر ميليشياتها.

وأكد المالكي، أن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني، وميليشيا الحوثي الإرهابية تبنت الفكر الطائفي من إيران.

وأوضح، أن الميليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام لإنهاء الأزم، وأنها انتهكت اتفاق “ستوكهولم” بشأن الحديدة، كما أنها اتخذت من الأحياء المدنية ورش لصناعة الصواريخ.

وأضاف متحدث التحالف، أن الضغط العملياتي ودعم قوات الساحل أمن خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر.

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

بالفيديو.. «التحالف» يعرض أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن

مفاجأة.. متحدث التحالف يكشف عن دور “حسن إيرلو” في اليمن

مفاجأة.. متحدث التحالف يكشف عن دور “حسن إيرلو” في اليمن

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضربة موجعة.. التحالف:  تنفيذ 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

عاجل.. “التحالف”: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>