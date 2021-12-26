متحدث «التحالف»: الحوثيون استخدموا الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية

تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف تدعم جميع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن العمليات العسكرية في اليمن تهدف لإعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الجزء المدني من مطار صنعاء لأغراض عسكرية.

وأشار متحدث التحالف، إلى أن دول في المنطقة عانت من التدخلات الإيرانية عبر ميليشياتها.

وأكد المالكي، أن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني، وميليشيا الحوثي الإرهابية تبنت الفكر الطائفي من إيران.

وأوضح، أن الميليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام لإنهاء الأزم، وأنها انتهكت اتفاق “ستوكهولم” بشأن الحديدة، كما أنها اتخذت من الأحياء المدنية ورش لصناعة الصواريخ.

وأضاف متحدث التحالف، أن الضغط العملياتي ودعم قوات الساحل أمن خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر.