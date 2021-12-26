متحدث “الصحة” يكشف: نسبة الإصابات بمتحور «أوميكرون» في المملكة تتزايد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
كشف المتحدث باسم وزراة الصحة د. محمد العبد العالي، أن منحنى الإصابة بفيروس كورونا، بدأ يشهد ارتفاعات ملحوظة ومتتالية ومتتابعة في الأيام الأخيرة بالمملكة، بعد أن شهد نزولاً واستقرارًا على مدة الأشهر السابقة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، أن العالم يشهد أعلى تسجيل إصابة في الحالات اليومية، منذ بداية الجائحة، وفي هذه المراحل تجاوز تسجيل الحالات لمليون حالة يومية مؤكدة، في المقابل إعطاء اللقاحات تخطى 9 مليار جرعة، وأن معظم ما يشهدة العالم حاليًا له علاقة بظهور وانتشار السلالة الجديدة «أوميكرون».
وكشف “العبدالعالي”، أننسبة الإصابات بمتحور أوميكرونفي المملكة تتزايد، مشيراً إلى أن التقيد بالإجراءات الاحترازية يقلل من فرص انتشاره.
ونصح العبد العالي، الجميع بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة، واستكمال التحصين بالجرعة الثانية وكذلك التنشيطية من لقاح كورونا.
منحنى إصابات كورونا في المملكة خلال أسبوع:
الاثنين 20 ديسمبر: 146
الثلاثاء: 222
الأربعاء: 252
الخميس: 287
الجمعة: 332
السبت: 325
اليوم الأحد: 389
فيديو |#الصحة: نسبة الإصابات بمتحور#أوميكرونفي المملكة تتزايد#الإخبارية#نشرة_النهارpic.twitter.com/EnPJURrE8t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)December 26, 2021
فيديو |#الصحة: ارتفاع ملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس#كورونافي#المملكة#الإخبارية#نشرة_النهارpic.twitter.com/Rlc2wezk2K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)December 26, 2021