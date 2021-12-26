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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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منعه مديره من دخول الحمام وخصم راتبه فألقى نفسه من الطابق الثالث

منعه مديره من دخول الحمام وخصم راتبه فألقى نفسه من الطابق الثالث
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تواصل – فريق التحرير:

لقي موظف مصرعه بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث بسبب اضطهاد مديره له، في إحدى شركات القطاع الخاص بمصر.

وفي التفاصيل، أقدم موظف على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدي الشركات في مصر، بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة، وفق «الأهرام».

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وسادت حالة من الحزن بعد انتشار الخبر على نطاق واسع خاصة وأن الموظف مريض بالسكر ويحتاج دخول الحمام كثيرًا، مطالبين بمعاقية المدير.

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