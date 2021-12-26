شاهد.. لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية”

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية” في العاصمة بغداد.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع روسيا اليوم، فإن وكالة الاستخبارات العراقية، داهمت مطعما كان يجلس فيه شخص يجري صفقة من خلال انتحال صفة قاضي المخابرات العراقية.

فيما كشفت مصادر، أن “الشخص اسمه عمر أحمد عبد شكر، وحكم عليه وفق القرار 160 بالسجن عشر سنوات”.