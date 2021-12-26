الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية”

شاهد.. لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية”
0

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية” في العاصمة بغداد.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع روسيا اليوم، فإن وكالة الاستخبارات العراقية، داهمت مطعما كان يجلس فيه شخص يجري صفقة من خلال انتحال صفة قاضي المخابرات العراقية.

فيما كشفت مصادر، أن “الشخص اسمه عمر أحمد عبد شكر، وحكم عليه وفق القرار 160 بالسجن عشر سنوات”.

مواد ذات صلة

السلطات العراقية تُنفِّذ حكم الإعدام في المعتقل السعودي «عبدالله عزام»

السلطات العراقية تُنفِّذ حكم الإعدام في المعتقل السعودي «عبدالله عزام»

القصيم.. أهالي «النمرية» يسلمون مواطناً للشرطة بعد إطلاقه النار بعشوائية

القصيم.. أهالي «النمرية» يسلمون مواطناً للشرطة بعد إطلاقه النار بعشوائية

التعليقات (٨)اضف تعليق

  1. ٨
    حقيقه

    لاتجحد الي مسكوه قل اساميهم ولا تصير سالفه ع الشرطه الحقيقه تنقال

  2. ٧
    ابن ثواب

    الي مسكوووهه بندر خالد الجليدي الحربي
    وخالد معيض الجابري الحربي جزاهم الله خير اهم لاعليهم سلامت الناس والاطفال مع انهم متوجهين يمه ع رجولهم ركض والرجال السلاح معه والمخزن مليان مافكرو بالموت لين طرحوه ماهي غريبهه عليكم ياحرب تقولون وتفعلون

  3. ٦
    Alharbi

    بيض الله وجيهكم بالي سويتوه قليل من الناس الي مايهاب الموت بمقابل سلامت الناس المواطن /بندر خالد الجليدي الحربي والمواطن /خالد معيض الجابري الحربي. من قامو بردعه والاطاحه به متوجهين له ع رجولهم ركض وذاك معه سلاحه والمخزن مليان بي لحضه يذبحهم بس ربك كريم وهم مافكرو بالموت بلحضتها اشكركم ياربعي ماهي غريبهه عليكم

  4. ٥
    الجوري

    الله يطيب فالهم معروفين الجلاديه بالشجاعه كان زمان تسميهم القبايل المجاوره مدفنين الركب (يدفنون انفسهم حتى الركب في المعركه )وان شالله ان العداله تاخذ مجراها بكل من يعبث بامن الوطن

  5. ٤
    ديرتي نجد

    الحمدلله على الامن والامان ان شالله ياخذ كل معتدي جزاءه ولاتدخل الواسطه

  6. ٣
    عزوز

    بيض الله وجيهم كلهم ولاكن فيه اشخاص لم تذكر اسمائهم وانا واحد فيهم

    • ٢
      قصيميه اأويلااآأآه

      بيض الله وجهك
      اهم شيء ماتزعل😂

  7. ١
    ابو عمر ٥١١

    بيض الله وجيهكم وعلمكم غانم وعساكم على القوه

    معروفين يالجلايده بالعلم الغانم وبياض الوجه