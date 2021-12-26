شاهد.. لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية”

تواصل – وكالات:
أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على شخص انتحل صفة “قاضي المخابرات العراقية” في العاصمة بغداد.
ووفقا للفيديو الذي نشره موقع روسيا اليوم، فإن وكالة الاستخبارات العراقية، داهمت مطعما كان يجلس فيه شخص يجري صفقة من خلال انتحال صفة قاضي المخابرات العراقية.
فيما كشفت مصادر، أن “الشخص اسمه عمر أحمد عبد شكر، وحكم عليه وفق القرار 160 بالسجن عشر سنوات”.
لاتجحد الي مسكوه قل اساميهم ولا تصير سالفه ع الشرطه الحقيقه تنقال
الي مسكوووهه بندر خالد الجليدي الحربي
وخالد معيض الجابري الحربي جزاهم الله خير اهم لاعليهم سلامت الناس والاطفال مع انهم متوجهين يمه ع رجولهم ركض والرجال السلاح معه والمخزن مليان مافكرو بالموت لين طرحوه ماهي غريبهه عليكم ياحرب تقولون وتفعلون
بيض الله وجيهكم بالي سويتوه قليل من الناس الي مايهاب الموت بمقابل سلامت الناس المواطن /بندر خالد الجليدي الحربي والمواطن /خالد معيض الجابري الحربي. من قامو بردعه والاطاحه به متوجهين له ع رجولهم ركض وذاك معه سلاحه والمخزن مليان بي لحضه يذبحهم بس ربك كريم وهم مافكرو بالموت بلحضتها اشكركم ياربعي ماهي غريبهه عليكم
الله يطيب فالهم معروفين الجلاديه بالشجاعه كان زمان تسميهم القبايل المجاوره مدفنين الركب (يدفنون انفسهم حتى الركب في المعركه )وان شالله ان العداله تاخذ مجراها بكل من يعبث بامن الوطن
الحمدلله على الامن والامان ان شالله ياخذ كل معتدي جزاءه ولاتدخل الواسطه
بيض الله وجيهم كلهم ولاكن فيه اشخاص لم تذكر اسمائهم وانا واحد فيهم
بيض الله وجهك
اهم شيء ماتزعل😂
بيض الله وجيهكم وعلمكم غانم وعساكم على القوه
معروفين يالجلايده بالعلم الغانم وبياض الوجه