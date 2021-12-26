لحملة الثانوية فأعلى.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل لـ8 آلاف ريال

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فما فوق، «رجال ونساء» للعمل في «الرياض، الدمام، الخبر، النعيرية، الأحساء»، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
* المسميات الوظيفية:-
– مهندس صناعي (الدمام)
– حاصل على شهادة جامعية كحد أدنى.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة.
– إجادة برامج الحاسب الآلي إجادة تامة.
– الراتب يصل إلى 8,000 ريال
-مهندس ميكانيكي
– حاصل على شهادة جامعية مُعتمدة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– يجيد اللغة الانجليزية اجادة تامة تحدثا وكتابة.
– إجادة برامج الحاسب الالي إجادة تامة.
– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.
-مسؤول فرع (الأحساء)
– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
– خبرة سابق في مجال العمل.
– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
– فني صيانة (الخبر)
– حاصل على شهادة الدبلوم.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– مسؤول أمن وسلامة. (وظيفتان – الخبر)
– حاصل على شهادة دبلوم أمن وسلامة.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– مروجّة. (10 وظائف – الدمام)
– حاصلة على شهادة الثانوية فما فوق.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– الراتب يصل إلى 4,000 ريال.
– محاسب (الدمام)
– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– معرفة جيدة باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
– مسؤول فرع مكتب استقدام. (النعيرية)
– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– الراتب يصل إلى 4,000 ريال.
-مهندس زراعي (الرياض)
– شهادة بكالوريوس هندسة زراعية.
– مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– خبرة في المبيعات.
– إجادة إستخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
-محاسب (الرياض)
– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
*موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق بالميلادي 2021/12/26م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
* طريقة التقديم:-
عبر موقع غرفة الشرقية: