لحملة الثانوية فأعلى.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل لـ8 آلاف ريال

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أعلنت غرفة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فما فوق، «رجال ونساء» للعمل في «الرياض، الدمام، الخبر، النعيرية، الأحساء»، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* المسميات الوظيفية:-

– مهندس صناعي (الدمام)

– حاصل على شهادة جامعية كحد أدنى.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة.

– إجادة برامج الحاسب الآلي إجادة تامة.

– الراتب يصل إلى 8,000 ريال

-مهندس ميكانيكي

– حاصل على شهادة جامعية مُعتمدة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– يجيد اللغة الانجليزية اجادة تامة تحدثا وكتابة.

– إجادة برامج الحاسب الالي إجادة تامة.

– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.

-مسؤول فرع (الأحساء)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة سابق في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

– فني صيانة (الخبر)

– حاصل على شهادة الدبلوم.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– مسؤول أمن وسلامة. (وظيفتان – الخبر)

– حاصل على شهادة دبلوم أمن وسلامة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– مروجّة. (10 وظائف – الدمام)

– حاصلة على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– الراتب يصل إلى 4,000 ريال.

– محاسب (الدمام)

– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– معرفة جيدة باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

– مسؤول فرع مكتب استقدام. (النعيرية)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 4,000 ريال.

-مهندس زراعي (الرياض)

– شهادة بكالوريوس هندسة زراعية.

– مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– خبرة في المبيعات.

– إجادة إستخدام الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

-محاسب (الرياض)

– حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

*موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق بالميلادي 2021/12/26م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

* طريقة التقديم:-

عبر موقع غرفة الشرقية:

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