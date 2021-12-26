سعر «ساندوتش الطاووق» في لبنان يتخطى الـ80 ألف ليرة

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مازالت موجة ارتفاع الأسعار الجنونية لكافة السلع مستمرة في لبنان، وأصبح المواطن يعاني من الأسعار الخيالية بعدما تجاوز الدولار مستوى الـ27 ألف ليرة.

وشهدت بعض أسعار المأكولات ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تخطى سعر ساندوتش الطاووق الـ80 ألف ليرة في بعض متاجر البيع، بعدما كان يباع بـ5 آلاف ليرة فقط، حسب «لبنان 24».

وتزداد الأسعار بشكل يومي، وخاصة تلك التي تعتمد على اللحوم والدجاج، خلال أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في تاريخها، حيث انهارت قيمة الليرة مقابل الدولار، وارتفعت أسعار الوقود وخرجت التظاهرات تجتاح المدن احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية.