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البحث التاريخي ومعالجة المشكلات

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البحث التاريخي ومعالجة المشكلات
خالد بن هزيل الدبوس الشراري

البحث التاريخي ومعالجة المشكلات

ينطوي منهج البحث التاريخي على أهمية كبيرة لا تقتصر على وصف الأحداث والظواهر السابقة، بل تتخطى إلى أمور كثيرة؛ كفهم الماضي والحاضر، إذ لا يقتصر منهج البحث التاريخي على وصف أحداث وظواهر الماضي، بل يدرسها ويفسرها ويحللها للوصول إلى الحقائق، وبذلك يساعد على فهم الماضي والحاضر.

ويسهم منهج البحث التاريخي في معالجة مشكلات العصرِ بناءً على ما يتمُّ جمعُه من معلوماتٍ قديمة، ومن خلال نقدها وتحليلها وهذا ما تتبعه العلوم الاجتماعية جميعها من أجل إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض طريقها.

ويساعد البحث التاريخي على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، ويتمُّ ذلك في خضمِّ المتغيرات المتلاحقة واستقراء ذلك من أحداث الماضي الثابتة التي تتوصَّل إليها الأبحاث التاريخية. فيسعى للتعرف على السجلات القديمة، حيثُ يمكن من خلال منهج البحث التاريخي أن يتعرَّف الإنسان على السجلات القديمة والمدونات في عصور مختلفة. فيساعد منهج البحث التاريخي في التعرف على طبيعة الأحداث السابقة؛ فيمكن من خلال منهج البحث التاريخي معرفة طبيعة الأبحاث التي سبقته، ومن ثمَّ نقدها بطريقة موضوعية وتوضيح ما فيها من سلبيات وإيجابيات، مع المحافظة على وجهة نظر الباحث في الموضوع.

وهناك بعض الكتب التي أفاضت في موضوع منهج البحث التاريخي والتي ينبغي أن يطلع عليها الباحث في التاريخ لتعينه في اتقان عمله، وتساعده في أن يكون انتاجه موثوق مقبول، وتزخر المكتبة العربية بمصنفات كثيرة في هذا الباب؛ ينبغي أن تحيوها مكتبة دارس التاريخ فضلًا عن المشتغل فيه بحثًا وتدوينًا.

وأعيد لأؤكد ضرورة أن يعمل المنشغلون بالتاريخ في سبر أغوار حوادث تاريخنا؛ لطرح تلك الأحداث، وهذه الوقائع لتكون بين يدي القارئ، لتستوعبها الأجيال؛ تعرف كيف بذل الأجداد، فهذا تاريخنا المجيد الأمجد الذي به نفاخر، ليكون مدادًا لنا لمواصلة الطريق.

خالد بن هزيل الدبوس الشراري

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