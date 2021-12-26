بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.. هاشتاق «#احمد_بن_فهد_بن_سلمان» يتصدر الترند

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق «#احمد_بن_فهد_بن_سلمان» قائمة الترند على موقع التواصل «تويتر» بالمملكة اليوم، بعد إجراء نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، عملية جراحية تكللت بالنجاح – ولله الحمد-.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهاشتاق، حيث قدموا التهنئة للأمير أحمد بن فهد بن سلمان، سائلين -الله تعالى- له تمام الشفاء مع دوام الصحة والعافية.

وغرد حساب هيئة تطوير المنطقة الشرقية: “يرفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة -حفظه الله- بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت لسموه بالنجاح، ومغادرته للمستشفى ولله الحمد”.

وغرد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى: “حمداً لله على سلامتك يابو فيصل، طهور ونور وأجر وعافية بإذن الله”.

وكتب الخبير التقني “عبدالله السبع”: “أجر وعافية سمو الأمير طهور بإذن الله والحمدلله على السلامة”.