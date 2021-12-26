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هذا ما يحدث لجسمك عند شرب المياه الفوارة

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب المياه الفوارة
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “إيتينغ ويل”، المختص بالأخبار الطبية، عن عدد من الفوائد للمياه الفوارة، عند استخدامها بديلا للمياه الغازية.

وأورد الموقع عدد من فوائد وأضرار استبدال المياه الغازية بالمياه الفوارة، والتي تمثلت في الآتي:

– المزيد من الترطيب للجسم: يقول أخصائيو التغذية إن الأشخاص المدمنين على الصودا، قادرون على ترطيب جسمهم بشكل مثالي، في حال قرروا التخلي عن المشروبات الغازية وتلبية احتياجاتهم من السوائل عن طريق المياه الفوارة.

– المساعدة على الهضم: أثبتت بعض الدراسات مدى فعالية المياه الفوارة في هضم الطعام، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة، لأنها تساهم في تحسين حركة الأمعاء.

-تضر بمينا الأسنان: يشير أطباء الأسنان إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تآكل الأسنان قد يحتاجون إلى الحد من شرب المشروبات الغازية، بما فيها المياه الفوارة، للحفاظ على صحة أسنانهم.

– الشعور بالشبع: شرب المياه الفوارة يمكن أن يجعلك تشعر بالامتلاء والشبع، وبالتالي فإنها تساعد الأشخاص الذين يتبعون حمية خاصة لإنقاص الوزن، لكن في المقابل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، قد يتسبب هذا النوع من الماء في الانتفاخ والغازات، لذلك من الأفضل تجنبه.

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