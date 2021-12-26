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أنيقة وبسيطة.. تعرّف على أهم مزايا سيارة شركة أبل المرتقبة

أنيقة وبسيطة.. تعرّف على أهم مزايا سيارة شركة أبل المرتقبة
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تواصل – وكالات:

كشفت بعض التسريبات أن شركة أبل في طريقها لإنتاج سيارة أنيقة وبسيطة، ستحدث طفرة في عالم السيارات.

وأوضح الخبراء أن الشركة تجري بعض التجارب على أسطول من سيارات “لكزس” الرياضية، حيث جرى إضافة أدوات متطورة لها مثل أجهزة الاستشعار.

وأشاروا إلى أن الاختبارات سارية على أسطول من سيارات “لكزس” الرياضية، والتي جرى إضافة أدوات متطورة لها مثل أجهزة الاستشعار.

وأكد الخبراء أن الشكل الذي ستبدو عليه سيارات «أبل» سيكون مختلفًا، وأن أبرز المزايا هي شاشة تحكم تعمل باللمس، إلى جانب مساعد آلي ذكي يشبه نظام “سيري” الموجود في هواتف آيفون، حسب «سكاي نيوز».

كما أن الشركة حريصة على رؤية الشكل الذي ستبدو عليه، مؤكدًا أن الشكل المتوقع للسيارة المنتظرة سيتمتع بالخطوط الأنيقة والبسيطة.

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