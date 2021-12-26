تعرّف على المناطق المُسجلة لأقل حرارة اليوم في المملكة.. طريف والقريات تسجلان (-1)

تواصل – فريق التحرير:

‏كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المناطق التي سجلت أقل درجات ‎حرارة اليوم ‎الأحد.

‎وسجلت القريات (-1)، وطريف (-1)، أما تبوك فقد سجلت (3) درجات، وسجلت حائل (5) درجات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .