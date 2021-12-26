بشرى سارة.. قرار عاجل من «التعليم» بشأن 15 ألف موظف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن ترقية أكثر من 15 ألف موظف وموظفة؛ ليصل إجمالي الترقيات إلى 32 ألفاً في أكبر عدد ترقيات بتاريخ الوزارة خلال عام واحد.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى جميع الموظفين والإداريين ممن صدرت قرارات بترقيتهم، وعكس تلك القرارات تباعاً في نظام فارس.

وتفصيلاً، نشرت الوزارة اليوم بياناً عبر موقعها الرسمي قالت فيه، إنها أنهت ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم الإعلان عن ترقية 15.888 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفاً وموظفة.

وتأتي هذه الترقيات امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، وأن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتميّز.