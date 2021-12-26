«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.5% في أكتوبر الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة غير البترولية ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2021، بنسبة 25.5% إلى نحو 23.8 مليار ريال.

وأوضحت عبر حسابها في «تويتر»، أن مقدار الارتفاع وصل 4.83 مليار ريال وبنسبة 25% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث شكلت 4% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 106.2 مليار ريال.

وأوضحت أن أهم السلع المصدرة كانت، المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، مصنوعات المطاط، بالإضافة إلى عربات وطائرات وبواخر، إلى جانب المعادن المادية ومصنوعاتها.

فيما كانت أهم السلع المستوردة عبارة عن؛ الأثاث والأجهرة والمعدات الكهربائية، المنتجات المعندية، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها.