شاهد.. تلقى توبيخًا من مديره فرد بطريقة لا تخطر على بال

تواصل – وكالات:

شهد أحد المحلات بمدينة تومسك، وسط روسيا، حادثة فريدة من نوعها، حيث رد موظف على توبيخ مديره له بطريقة أغرب من الخيال.

وداخل المتجر المزدحم بأكثر من 500 متسوق، فوجئ الجميع بسلسلة من الألعاب النارية تنفجر في المكان، مما أثار حالة من الرعب والفزع واضطر رواد المحل لترك عرباتهم وفروا هاربين للبحث عن مكان آمن، تجنبًا للنيران التي انتشرت بالمكان، حسب «سكاي نيوز».

وأظهرت كاميرات المراقبة أن بعض الناس هرعوا لإخماد النيران باستعمال طفايات الحريق، لحظة انفجارات متتالية داخل مركز التسوق، والتي أدت إلى وقوع حريق أتى على كل المتجر.

وكشفت تحقيقات الشرطة الروسية أن الحريق كان مفتعلا، مؤكدة أن أحد الموظفين فجر الألعاب النارية بعد أن تلقى توبيخًا شديدًا من مديره بسبب خطأ ارتكبه في أسعار المتجر، فرد بهذه الطريقة التي لا تخطر على بال.