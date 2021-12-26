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خسائر كبيرة ونزوح الآلاف من السكان بسبب الفيضانات في البرازيل (فيديو)

خسائر كبيرة ونزوح الآلاف من السكان بسبب الفيضانات في البرازيل (فيديو)
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تواصل – وكالات:

اجتاحت فيضانات ضخمة عدة مدن ومناطق شمال شرق البرازيل، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ونزوح الآلاف السكان من منازلهم.

وأفادت وكالة الدفاع المدني في ولاية باهيا، أن حوالي 66 بلدية في هذه الولاية تواجه حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة، حيث تم إجلاء 11 ألفا و260 شخصا، فيما تولت السلطات تأمين مأوى لعدد يبلغ 4185 شخصا، حسب «فرانس 24».

وأطلقت السلطات الفيدرالية، عملية إجلاء واسعة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات من أجل إغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بعدما هطلت أمطار غزيرة على 19 مدينة، والتي تسببت في مقتل 17 شخصًا حتى الآن.

وأشار وزير البنية التحتية في الولاية، إلى وصول بلاغات تفيد بحدوت عوائق مرورية على 17 طريقًا، بسبب انهيارات صخرية وانزلاقات للتربة نتيجة الفيضانات.

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