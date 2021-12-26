شرطي يقتل 4 من زملائه ويصيب 3 آخرين في دولة آسيوية

تواصل – وكالات:

لقي أربعة أفراد من الشرطة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، نتيجة فتح شرطي النار على مجموعة من زملائه الضباط في سريلانكا.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، نهال ثلدوا، أن إطلاق النار وقع مساءً ، داخل مركز للشرطة في بلدة ثيروكوفيل الصغيرة، الواقعة على بعد حوالي 336 كم شرق العاصمة كولومبو، حسب «سبوتنيك».

وأكد في بيان له، أن الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه تم اعتقاله، بعد أن استسلم لمركز شرطة منفصل وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز “تي -56” وكمية من الذخيرة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة قيادات عليا إلى المنطقة لمباشرة التحقيقات.