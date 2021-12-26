شاهد.. أمطار وجريان للسيول في حريملاء

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة حريملاء صباح اليوم، هطول أمطار وجريان للسيول ورياح نشطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر جريان السيول في حريملاء.

يأتي هذا وسط أجواء شتوية، وحزام من السحب الممطرة امتد من شمال الرياض حتى المنطقة الشرقية.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة جريان للسيول مابين الغيدانية ووضاخ جنوب القصيم وشمال الدوادمي، وسيول جبال طخفة جنوب غرب الرسفي القصيم، إضافة إلى جريان لسيل شعيب خيم جنوب شرق رغبة بمحافظة ثادق، وسيل الشعبة في حريملاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية، مؤكدًا أنه لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

سيل الشعبة في حريملاء

جريان للسيول بين حريملاء والقصب

أمطار جنوب رغبةشمال غرب الرياض