القبض على 3 مواطنين تباهوا بإطلاق النار على جهاز «ساهر» بعسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على (3) أشخاص بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري على جهاز “ساهر” بمحافظة الأمواه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) مما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.

وأضاف أنهم مواطنون، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة.

وأكد أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.