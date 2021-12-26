توقعات الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»:

-انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تبوك والجوف والشمالية وحائل

-أمطار خفيفة على أجزاء من القصيم والرياض والشرقية

تفاصيل أكثر هنا:

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.

كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر وربع إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج.