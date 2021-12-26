أمطار غزيرة على طريق الرياض – القصيم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد طريق الرياض – القصيم، قبل قليل، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالي، انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.

كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .