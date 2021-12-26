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نائب أمير جازان يزور مصابي المقذوف الحوثي وينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين

نائب أمير جازان يزور مصابي المقذوف الحوثي وينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين
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تواصل – فريق التحرير:

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان ، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم ، وإصابة ٧ أشخاص إضافة لأثار مادية بمحلين تجاريين و”١٢” سيارة كانت بالموقع.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وسمو أمير منطقةً جازان وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وسأل سموه الله تعالى خلال زيارته لهم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

كما نقل نائب أمير جازان تعازي قيادة المملكة لوالد المواطن هادي عربي وذوي الشقيق اليمني حسن ابوبكر المتوفين نتيجة عملية ارهابية نفذتها الميليشيا الحوثية بسلاح ايراني.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر “هذا تأكيد على عمق وصدق العلاقة الأخوية بين المملكة واليمن”.

 

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