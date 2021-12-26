الحرارة صفر مئوية في هذه المحافظة وأمطار ورياح نشطة.. طقس الأحد

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالي، انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.

كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أدنى درجة حرارة بواقع صفر مئوية .