ميليشيا الحوثي تستهدف الأسواق والأحياء السكنية .. والإيرياني يصفها بـ «عمل هيستيري جبان» ..

تواصل – فريق التحرير:

استهدفت مليشيا الحوثي اليوم الأحياء السكنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، وصفها وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني عبر حسابه على تويتر، بأنها عمل هستيري جبان يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال، وعدم اكتراثها بمصير الملايين من السكان والنازحين في المدينة، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم.

كما استهدفت مليشيا الحوثي اليوم سوقًا شعبيًا في مفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، وأسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وخلف اضرارًا مادية كبيرة.

فيما استغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب، وطالب بتحرك فوري لإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.