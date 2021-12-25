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اليوم.. التحالف يفضح تورط حزب الله في اليمن

اليوم.. التحالف يفضح تورط حزب الله في اليمن
اليوم.. التحالف يفضح تورط حزب الله في اليمن
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تواصل- فريق التحرير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم الإعلان عن إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي اليوم الأحد، الساعة 4 بتوقيت المملكة.

وأضاف التحالف، أنه سيتم عرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، أنه سيتم عرض أدلة تورط حزب الله اللبناني لاستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة.

ضربات جوية دقيقة

وفي وقت سابق أعلن التحالف عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطالب التحالف من المدنيينعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء.

وأضاف أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

خسائر فادحة للحوثي

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عناستهداف 40 هدفا ضد ميليشيا الحوثيفي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية بين الحوثيين تجاوزت 223 عنصرا من ميليشياتهم.

كما تم تنفيذ عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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