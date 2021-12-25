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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ليلة دامية في البرازيل.. سقوط 11 بين قتيل وجريح بحادث إطلاق نار

ليلة دامية في البرازيل.. سقوط 11 بين قتيل وجريح بحادث إطلاق نار
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تواصل – وكالات:

سقط خمسة قتلى وأصيب ستة آخرون، بنيران أسلحة أثناء تجمع احتفالي في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا شمال شرقي البرازيل، مساء أمس السبت.

وأوضح المكتب الصحفي التابع للأمن، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدافع للجريمة ربما يكون ثأرًا بين عصابات إجرامية، وفق سلطات الأمن بولاية سيارا.

وأشارت السلطات إلى إنه تم التعرف على اثنين من الضحايا (21 و26 عاما)، وكلاهما لديه سجل إجرامي لدى الشرطة، في تهم حيازة سلاح بشكل غير قانوني، واستلام مسروقات، وتكدير الأمن والسلام العام، والصلة بعصابات إجرامية.

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