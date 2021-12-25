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مشهد مرعب.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا أمام منزله بالطائف

مشهد مرعب.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا أمام منزله بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في مدينة الطائف أثناء لعبه أمام منزله.

وظهر خلال المقطع، الطفل وهو يلعب في الشارع المقابل لمنزله بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، وفجأة هاجمته الكلاب الضالة، حيث سارع الطفل بالهرب والإسراع نحو منزله.

فيما وجَّه نائب أمين محافظة الطائف، المهندس حسين آل فايع، بالتخلص من الكلاب الضالة التي هاجمت الطفل، وفقًا لرصد كاميرات المراقبة المنزلية.

وقد طالب الأهالي من الجهات المعنية وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة الكبير والصغير.

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