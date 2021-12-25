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إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا.. ماذا يحدث؟

إلغاء مئات رحلات الطيران في أمريكا.. ماذا يحدث؟
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تواصل – وكالات:

قررت شركات الطيران الأمريكية، إلغاء مئات الرحلات بسبب نقص العاملين في القطاع؛ لإصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل رحلات العطلات خلال أكثر أوقات السفر ازدحامًا من العام.

وذكر موقع “فلايت آوير” لتتبع الرحلات الجوية أن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة ألغيت أمس السبت، مقارنة بـ 689 يوم الجمعة، كما ألغيت حوالي 200 رحلة أخرى ليوم الأحد، لكن الموقع لم يذكر سبب إلغاء هذه الرحلات.

وكانت شركات “دلتا” و”يونايتد” و”جيت بلو” أعلنت الجمعة أن إصابات بمتحور “أوميكرون” بين العاملين أدت إلى إلغاء الرحلات.

في سياق متصل، قالت مادي كينغ، المتحدثة باسم شركة طيران “يونايتد”، إن “نقص الموظفين ما زال سببًا رئيسيًا للإلغاء، وأنه لم يتضح بعد توقيت عودة العمليات إلى طبيعتها”، مشيرة إلى أن “تأثير أوميكرون على العمالة كان غير متوقع”.

وأوضح موقع “فلايت آوير” أن شركات الطيران الثلاث ألغت أكثر من 10 بالمائة من رحلاتها المقررة السبت.

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