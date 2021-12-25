سارع بالعلاج.. 4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض في الكبد

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الكبد الدهني يعني وجود دهون زائدة على الكبد، وقد تتفاقم هذه الحالة إن اهملت؛ مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بمرور الوقت.

ويمكن لبعض العلامات على اليد أن تحمل بعض المؤشرات على مدى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بما في ذلك الأصابع المتعرجة، وهي الحالة التي يظهر فيها الجزء العلوي من الأصابع (عقلة الإصبع التي تحوي الظفر) أعرض وأكثر سمكًا من باقي أجزاء الإصبع، بحسب express.

ويوجد دليل آخر على وجود دهون كبيرة حول الكبد؛ هو بدء اليدين في الارتعاش – وهو اهتزاز لا إرادي.

ويوضح الأطباء أن هناك 4 علامات تظهر على اليدين وقد تشير إلى إصابتك بالكبد الدهني، أولها النخيل الأحمر، وهو اسم يطلق على ظهور بقع حمراء في اليدين، إضافة إلى تعجر الأصابع (الأصابع المتعرجة)، والأظافر البيضاء والأيادي المرتعشة.

ويحذر الأطباء من خطورة إهمال الكبد الدهني، خاصة أنه قد يسبب لا قدر الله تليف الكبد؛ وصولًا إلى حالة الفشل، وبالتالي ينصحون بالمسارعة في علاج هذه الحالة.

جدير بالذكر أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في منع تطور مرض الكبد الدهني، وتشمل الثوم والقهوة والكراث والهليون والبروبيوتيك.

وينصح بتناول الحبوب الكاملة، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة أو السكر.