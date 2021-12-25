الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سارع بالعلاج.. 4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض في الكبد

سارع بالعلاج.. 4 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بمرض في الكبد
0

تواصل – فريق التحرير:

الكبد الدهني يعني وجود دهون زائدة على الكبد، وقد تتفاقم هذه الحالة إن اهملت؛ مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بمرور الوقت.

ويمكن لبعض العلامات على اليد أن تحمل بعض المؤشرات على مدى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بما في ذلك الأصابع المتعرجة، وهي الحالة التي يظهر فيها الجزء العلوي من الأصابع (عقلة الإصبع التي تحوي الظفر) أعرض وأكثر سمكًا من باقي أجزاء الإصبع، بحسب express.

ويوجد دليل آخر على وجود دهون كبيرة حول الكبد؛ هو بدء اليدين في الارتعاش – وهو اهتزاز لا إرادي.

ويوضح الأطباء أن هناك 4 علامات تظهر على اليدين وقد تشير إلى إصابتك بالكبد الدهني، أولها النخيل الأحمر، وهو اسم يطلق على ظهور بقع حمراء في اليدين، إضافة إلى تعجر الأصابع (الأصابع المتعرجة)، والأظافر البيضاء والأيادي المرتعشة.

ويحذر الأطباء من خطورة إهمال الكبد الدهني، خاصة أنه قد يسبب لا قدر الله تليف الكبد؛ وصولًا إلى حالة الفشل، وبالتالي ينصحون بالمسارعة في علاج هذه الحالة.

جدير بالذكر أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في منع تطور مرض الكبد الدهني، وتشمل الثوم والقهوة والكراث والهليون والبروبيوتيك.

وينصح بتناول الحبوب الكاملة، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة أو السكر.

مواد ذات صلة

ودع الأرق مع أطعمة تساعدك على النوم ليلًا

ودع الأرق مع أطعمة تساعدك على النوم ليلًا

لمرضى النقرس.. تجنبوا الإفراط في تناول هذه الأطعمة

لمرضى النقرس.. تجنبوا الإفراط في تناول هذه الأطعمة

تناول هذه الخضروات يوميًا للوقاية من مرض شديد الخطورة

تناول هذه الخضروات يوميًا للوقاية من مرض شديد الخطورة

استشاري يحذر من عادات غذائية خاطئة.. تسبب السمنة وخشونة المفاصل

استشاري يحذر من عادات غذائية خاطئة.. تسبب السمنة وخشونة المفاصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>