شاهد.. مقاطع فيديو لأمطار الرياض تداولها مغردون

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تشهد العديد من الأحياء والمدن في منطقة الرياض، مساء اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#الرياض_اليوم”، حيث تداولوا العديد من المقاطع وثقوا من خلالها الحالة المطرية على الرياض.

في سياق متصل، توقع خبراء الأرصاد، بشأن حالة الطقس في مدينة الرياض خلال الأسبوع الجاري أجواء مضطربة بشكل عام، بحيث تتأثر مدينة الرياض بفرص للأمطار في العديد من أيام هذا الأسبوع بالتزامن مع بدء دخول المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة يُتوقع اشتدادها مطلع يناير.

ويُتوقع أن تكون الحالة الجوية المؤثرة على منطقة الرياض خفيفة الشدة بشكل عام، بحيث يكون الطقس لهذا الأسبوع غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول زخات من الأمطار بين الحين والآخر، تكون خفيفة بشكلٍ عام تترافق بالرعد أحياناُ، وقد يتخللها بعض الزخات المطرية ذات الشدة المتوسطة في نطاقات ضيقة لفترات محدودة.