«هزت مصر» يقيد طفله بالسلاسل.. لن تتخيل السبب

تواصل- فريق التحرير

في واقعة مؤثرة، هزت مصر، أقدم أب على تعذيب طفله بتقييده بالسلاسل، وذلك لمنعه من الذهاب لأمه بعد أن قام بطلاقها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، القبض على عامل قيّد طفله بالجنازير وحبسه لمنعه من الذهاب لوالدته بعد طلاقهما وتنازلها عن حضانته.

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية، عقب انتشار فيديو للطفل على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يزحف في الشارع وهو مقيد بالجنازير.

وبعد عملية من الفحص تبين أن الطفل يدعى محمود السيد، 7 سنوات، ومقيم ‏لدى والده بشارع صلاح الدين بندر طلخا.

وبسؤال الطفل قرر بأن والده هو من قيّده لمنعه من ‏الذهاب لوالدته‎.‎

وتم إلقاء القبض على والد الطفل، الذي اعترف بأنه قام بتقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته، حيث قام ‏بالانفصال عنها منذ 3 سنوات.

ووضح الأب المتهم أن والدة الطفل تنازلت عن حضانته منذ حوالي 8 أشهر ‏تقريبا، وأن الطفل مقيم بمنزل والدته “جدة الطفل”.