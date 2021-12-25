ظاهرة غريبة.. رصد سمكة نادرة تسير على يدين

كشف علماء البيئة البحرية، أنهم رصدوا ظاهرة غريبة وهي عبارة عن سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي.

وأوضح العلماء أن آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك، كان منذ ربع قرن، وذلك في موطنها الأصلي في أستراليا.

وأكد خبير الأحياء البحرية بجامعة تاسمانيا نيفيل باريت، أن هذا الرصد مثير ويمنح الأمل على بقاء هذا النوع من الأسماك، مشيرًا إلى أنه أصبح لديها موائل طبيعية أكبر وانتشار أكثر، حيث تمتلك السمكة “يدين” كبيرتين “زعانف متحورة” تمكناها من السير في قاع البحر فضلا عن السباحة.

يذكر أن السمكة وردية اللون تعتبر واحدة من 14 نوعًا من الأسماك ذوات الأيدي التي رصدت في جزيرة تاسمانيا جنوب البر الإسترالي الرئيسي.