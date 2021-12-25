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100 ألف إصابة.. دولة أوروبية تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا

100 ألف إصابة.. دولة أوروبية تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن إصابات فيروس كورونا ارتفع بشكل جنوني، حيث تخطى عتبة الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد.

وأوضحت أن أعداد الإصابات تجاوز مئةَ ألف، ليقارب معدل إيجابية الفحوصات 8% رغم القيود المفروضة، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الوباء، حسب «روسيا اليوم».

وأكدت أنه تم إلغاء العديد من الفعاليات، وتزامنا مع الاحتفالات، الأمر الذي انعكس بالسلب على القطاعات الاقتصادية التي تتكبدت خسائر فادحة.

وفي وقت سابق أعلنت فرنسا، أنه تم تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ، كما ارتفع عدد الوفيات، بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 179 وفاة، في المستشفيات آخر 24 ساعة.

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