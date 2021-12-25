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أوميكرون يضرب إيران.. قرارات جديدة لمواجهة المتحور الخطير

أوميكرون يضرب إيران.. قرارات جديدة لمواجهة المتحور الخطير
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تواصل – وكالات:

مع انتشار متحور أوميكرون في إيران، اتخذت السلطات الإيرانية قرارات جديدة للحد من انتشار الفيروس الخطير.

وقررت إيران حظر دخول الوافدين من 8 دول إفريقية وبعض الدول الأوروبية لمدة 15 يوما بدءا من اليوم السبت، في إطار تدابير احتواء متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في بيان إن “إيران قررت أن تفرض قيودا على دخول مواطني بعض الدول الأوروبية والإفريقية التي كانت نقطة انطلاق الطفرة الجديدة من متحور فيروس كورونا”.

وتابع وزير داخلية إيران “أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض القيود للسيطرة على الطفرة الجديدة من وباء كورونا”.

وأضاف “تقرر فرض حظر دخول الزوار والمسافرين من ثماني دول أفريقية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة 15 يوما من تاريخ هذا البيان”، لافتا إلى أن “الدول هي زيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وملاوي وجنوب إفريقيا وسواتيني وليسوتو وبوتسوانا”.

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