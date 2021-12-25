الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عملية سطو جديدة.. الحوثي ينهب محتويات «اتحاد الأدباء» (صور)

عملية سطو جديدة.. الحوثي ينهب محتويات «اتحاد الأدباء» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

في أحدث عمليات السطو التي تقوم بها مليشيات الحوثي، تعرض مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بمحافظة إب، لعملية سطو مسلح وإتلاف للممتلكات والأثاث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور توضح حجم الأضرار التي لحقت بمبنى اتحاد الأدباء وأثاثه ومكتبته.

وأظهرت الصور المتداولة، كيف عمد الحوثي بإستهداف مقرات الأدباء والمراكز الثقافية، بدافع طمس كل ما ينتمي للمشهد الثقافي والأدبي بمختلف المحافظات.

وكشفت مصادر محلية أن آخر عمليات السطو، كانت تحويل “بيت الثقافة” بصنعاء إلى سوق للملابس وسط حالة من السخط العام.

يأتي السطو على مقر اتحاد الأدباء في وقت تخطط قيادات فيه قيادات حوثية بارزة، لنهب المبنى ومصادرته ضمن حملات المليشيا الهادفة للسطو على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف المناطق والمديريات.

من ناحيتهم اتهم أدباء المحافظة المسؤولين الخاضعين للحوثيين، وبعض القيادات القبلية التابعة لهم بتدمير وإتلاف مقر الاتحاد بشكل كامل.

مواد ذات صلة

مجزرة حوثية تتجدد.. مقتل وإصابة 11 مدنيًا بينهم طفلان في قصف سوق شعبي بمأرب

مجزرة حوثية تتجدد.. مقتل وإصابة 11 مدنيًا بينهم طفلان في قصف سوق شعبي بمأرب

بعد نجاح ضربات التحالف في استهداف قياداتهم العسكرية.. مليشيات الحوثي تغسل أدمغة الأطفال وترسلهم للقتال

بعد نجاح ضربات التحالف في استهداف قياداتهم العسكرية.. مليشيات الحوثي تغسل أدمغة الأطفال وترسلهم للقتال

هاشتاق “#القوات_الجوية_الملكية_السعودية” يتصدر الترند احتفاءً بتدمير مخازن الأسلحة الحوثية

هاشتاق “#القوات_الجوية_الملكية_السعودية” يتصدر الترند احتفاءً بتدمير مخازن الأسلحة الحوثية

لحظة انطلاق طيران التحالف لقصف ملعب الثورة بصنعاء

لحظة انطلاق طيران التحالف لقصف ملعب الثورة بصنعاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>