عملية سطو جديدة.. الحوثي ينهب محتويات «اتحاد الأدباء» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

في أحدث عمليات السطو التي تقوم بها مليشيات الحوثي، تعرض مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بمحافظة إب، لعملية سطو مسلح وإتلاف للممتلكات والأثاث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور توضح حجم الأضرار التي لحقت بمبنى اتحاد الأدباء وأثاثه ومكتبته.

وأظهرت الصور المتداولة، كيف عمد الحوثي بإستهداف مقرات الأدباء والمراكز الثقافية، بدافع طمس كل ما ينتمي للمشهد الثقافي والأدبي بمختلف المحافظات.

وكشفت مصادر محلية أن آخر عمليات السطو، كانت تحويل “بيت الثقافة” بصنعاء إلى سوق للملابس وسط حالة من السخط العام.

يأتي السطو على مقر اتحاد الأدباء في وقت تخطط قيادات فيه قيادات حوثية بارزة، لنهب المبنى ومصادرته ضمن حملات المليشيا الهادفة للسطو على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف المناطق والمديريات.

من ناحيتهم اتهم أدباء المحافظة المسؤولين الخاضعين للحوثيين، وبعض القيادات القبلية التابعة لهم بتدمير وإتلاف مقر الاتحاد بشكل كامل.