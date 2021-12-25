بدولة خليجية.. مطالبات بإلغاء «البصمة» للموظفين بسبب تفشي «أوميكرون»

تواصل – فريق التحرير:

طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بالكويت حسين العازمي، الحكومة بإعفاء جميع موظفي الدولة من “البصمة”، نظرًا للوضع الوبائي وسرعة انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وأوضح أن إعفاء الموظفين من البصمة سيساهم في تقليل فرصة انتشار المرض.

كما تم العمل به في السابق، وأن هذه الخطوة مهمة في مواجهة الفيروس، خاصة وأن لـ “البصمة” دور في نقل المرض، واحتمالية انتشار الفيروس، حسب «الأنباء».

ودعا العازمي إلى ضرورة تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور، إسوة بالسابق وبما هو معمول به في بعض الدول الشقيقة لمساندة الموظفين والتخفيف عنهم في ظل الجائحة.

يذكر أن الصحة الكويتية أعلنت، تسجيل 170 إصابة جديدة بالفيروس ، وشفاء 40 حالة، دون تسجيل أية وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.