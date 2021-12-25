«ارتفاع الإصابات.. غلق للمدن.. توقف شركات» عقاب مسئولين كبار.. ماذا يجري في الصين؟

تواصل – وكالات:

اجتاحت إصابات فيروس كورونا عدة مدن ومناطق صينية اليوم، بعدما سجلت الإدارة الصحية أعلى معدل يومي للإصابات خلال العام.

وفي مدينة شيان الشمالية الغربية، ازدادت الإصابات اليومية بشكل ملفت، ما دفع الشركات المحلية إلى تقليص نشاطها مع دخول مناطق جديدة يتفشى فيها الوباء يومها الثالث من الإغلاق، حسب “رويترز”.

وتم رصد 75 حالة انتقلت إليها العدوى محليا يوم أمس، وهو أعلى معدل يومي للإصابات خلال العام، بعد أن شهدت الإصابات تراجعًا محدودًا.

فيما سجلت مدينة شنتشن الجنوبية، خمسة إصابات مؤكدة بالفيروس، لمسافرين قدموا من لوس أنجلوس، بينهم ثلاثة إصابات بـ”أوميكرون”.

وكانت السلطات فرضت العزل العام على مدينة شيان التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة نتيجة تفشي الوباء، مؤكدة أن المسئولين في البلاد يواجهون عقوبات بسبب التقصير والإهمال.

ومنذ الخميس، بات من المسموح لكل أسرة في شيان إرسال شخص واحد فقط لشراء المواد الضرورية كل يومين، بينما لا يجوز للآخرين المغادرة ما لم تكن لديهم وظائف أساسية.

يذكر أن الصين رصدت أمس، 87 إصابة محلية، كما جرى تسجيل 53 إصابة بين الوافدين من الخارج.

وأعلنت الصين أنه سيتم عزل جميع المشاركين الألعاب الأولمبية داخل “منطقة مغلقة” يتم فرضها بصرامة، كما أغلقت الدولة حدودها أمام جميع المسافرين القادمين من دول مختلفة.