الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ارتفاع الإصابات.. غلق للمدن.. توقف شركات» عقاب مسئولين كبار.. ماذا يجري في الصين؟

«ارتفاع الإصابات.. غلق للمدن.. توقف شركات» عقاب مسئولين كبار.. ماذا يجري في الصين؟
0

تواصل – وكالات:

اجتاحت إصابات فيروس كورونا عدة مدن ومناطق صينية اليوم، بعدما سجلت الإدارة الصحية أعلى معدل يومي للإصابات خلال العام.

وفي مدينة شيان الشمالية الغربية، ازدادت الإصابات اليومية بشكل ملفت، ما دفع الشركات المحلية إلى تقليص نشاطها مع دخول مناطق جديدة يتفشى فيها الوباء يومها الثالث من الإغلاق، حسب “رويترز”.

وتم رصد 75 حالة انتقلت إليها العدوى محليا يوم أمس، وهو أعلى معدل يومي للإصابات خلال العام، بعد أن شهدت الإصابات تراجعًا محدودًا.

فيما سجلت مدينة شنتشن الجنوبية، خمسة إصابات مؤكدة بالفيروس، لمسافرين قدموا من لوس أنجلوس، بينهم ثلاثة إصابات بـ”أوميكرون”.

وكانت السلطات فرضت العزل العام على مدينة شيان التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة نتيجة تفشي الوباء، مؤكدة أن المسئولين في البلاد يواجهون عقوبات بسبب التقصير والإهمال.

ومنذ الخميس، بات من المسموح لكل أسرة في شيان إرسال شخص واحد فقط لشراء المواد الضرورية كل يومين، بينما لا يجوز للآخرين المغادرة ما لم تكن لديهم وظائف أساسية.

يذكر أن الصين رصدت أمس، 87 إصابة محلية، كما جرى تسجيل 53 إصابة بين الوافدين من الخارج.

وأعلنت الصين أنه سيتم عزل جميع المشاركين الألعاب الأولمبية داخل “منطقة مغلقة” يتم فرضها بصرامة، كما أغلقت الدولة حدودها أمام جميع المسافرين القادمين من دول مختلفة.

مواد ذات صلة

بدولة خليجية.. مطالبات بإلغاء «البصمة» للموظفين بسبب تفشي «أوميكرون»

بدولة خليجية.. مطالبات بإلغاء «البصمة» للموظفين بسبب تفشي «أوميكرون»

بعد ارتفاع معدل الإصابة.. “الصحة” تطالب بالالتزام العاجل بهذه الإجراءات

بعد ارتفاع معدل الإصابة.. “الصحة” تطالب بالالتزام العاجل بهذه الإجراءات

الصحة: تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

هل المتحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا” و”جاما” ؟ استشاري يجيب..

هل المتحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا” و”جاما” ؟ استشاري يجيب..

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>