شاهد.. لحظة إطلاق «ناسا» للتلسكوب «جيمس ويب» الأكبر في التاريخ

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أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم، تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.

وقبل قليل أعلنت “ناسا” إطلاق الصاروخ “آريان 5” حاملاً التلسكوب “جيمس ويب ” والذي يعد الأكبر في التاريخ، وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولار، ويزيد وزنه عن 6 آلاف كجم.

وطالما ترقب الباحثون وعلماء الفلك، إطلاق التلسكوب الضخم إلى الفضاء لفك بعض الألغاز التي حيرت المختصين، في رحلتهم العلمية والاستكشافية عن الكون.

وأعلن المركز الفضائي الأوروبي، الكائن في منطقة جويانا بفرنسا أن مهمة التلسكوب اعتبرها العلماء هي الأهم والأغلى منذ رحلات أبولو للهبوط على سطح القمر، حيث كلفت أكثر من 10 مليارات دولار.

يذكر أن التلسكوب “جيمس ويب” تم تصميمه ضمن مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية.

وفي وقت سابق صرح مدير “ناسا” بيل نيلسون، أن التلسكوب الفضائي يعتبر إنجازا هائلا، وانه صُمم لتقديم علوم مذهلة، حيث يمكن العلماء للنظر إلى الوراء على مدى 13 مليار سنة.