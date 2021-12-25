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هل شجرة الكريسماس مسموح بها؟ «رد حاسم من الجمارك»

هل شجرة الكريسماس مسموح بها؟ «رد حاسم من الجمارك»
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تواصل – فريق التحرير

بعبارة حاسمة ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن الأنظمة تمنع استيراد شجرة “الكريسماس”.

وكان أحد المغردين قد وجه سؤالا على تويتر قائلا :” السلام عليكم.. في بعض الإشاعات تقول ان الشجرة الكريسماس مسموح بها ؟”.

وجاء رد الهيئة قاطعا بالقول :” وعليكم السلام.. عزيزي العميل، يمنع استيراد شجرة “الكريسماس” وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام”.

يذكر أن المفتي السابق العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كان قد سئل في عن حكم حفلات أعياد الميلاد شيخ عبد العزيز؟

وأجاب الشيخ حينها أن حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قوله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقال -أيضًا- عليه الصلاة والسلام: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

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