بعد ارتفاع معدل الإصابة.. “الصحة” تطالب بالالتزام العاجل بهذه الإجراءات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 325 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، وتعافي 117 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة جديدة.

وناشد الوزارة الجميع الالتزام بعدد من الأمور والإجراءات المهمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا:

1 – سرعة تلقي اللقاح

2 – ارتداء الكمامات

3 – التباعد الجسدي

4 – تعقيم اليدين وغسلها باستمرار

وطالبت الوزارة الجميع بضرورة توخي الحذر والتقييد بالإجراءات الاحترازية، بعد رصد زيادة منحنى الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت تصدر فيه هاشتاق “#حظر_التجول”، قائمة الترند على “تويتر”، وعاد الحديث بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي الإصابات في الأيام القليلة الماضية.

* منحنى إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع :

الأحد : 104

الإثنين : 146

الثلاثاء : 222

الأربعاء : 252

الخميس : 287

الجمعة : 332

اليوم السبت : 325

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