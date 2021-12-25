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بعد وصول بعض المدن لدرجة مئوية.. هذه المناطق تنتظر تساقط الثلوج بالمملكة

بعد وصول بعض المدن لدرجة مئوية.. هذه المناطق تنتظر تساقط الثلوج بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه منذ عام 2008، بدأ تساقط الثلوج على شمال المملكة كل عام، وقد نشهد تساقطها على مناطق أخرى.

وأوضح القحطاني أن ظاهرة تساقط الثلوج بدأت الأرصاد ملاحظتها على الأجزاء والحدود الشمالية خاصة منطقة تبوك، في فصل الشتاء من كل عام حتى صار الأمر معتادًا في هذه المناطق من المملكة، في وقت سُجلت درجات الحرارة في طريف 1 درجة مئوية صباح اليوم.

وأكد أنه يتم متابعة تساقط الثلوج على هذه المناطق، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، خاصة وأن العالم يمر بما يسمى بالتطرف المناخي والتغيرات المختلفة للطقس سواء في ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة على مناطق كانت لا تشهد في الماضي مثل هذه الدرجات المرتفعة أو المنخفضة من موجات باردة وتساقط الثلوج الت نلاحظها في كثير من دول العالم الذي نحن جزء منه في التعرض لمثل هذه الموجات الباردة في مثل هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أنه من خلال السجلات المناخية الماضية نلاحظ أن المناطق الشمالية أكثر أجزاء المملكة تأثرًا بالثلوج، مؤكدً ان المركز يراقب التغيرات المناخية وقراءتها بشكل دقيق وواضح، لتحديد وتوقع الاجواء المناخية المختلفة التي تشهدها المملكة خاصة في فصل الشتاء.

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